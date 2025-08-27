«За шалость клеймят»: Бузову обижают напоминания о странном поцелуе с Киркоровым

Певицу Ольгу Бузову обижают напоминания о странном поцелуе с Филиппом Киркоровым на концерте Димы Билана. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита Короля» со ссылкой на друга артистки.

Напомним, что скандал произошел в конце июня 2025 года. Исполнительница хита «Мало половин» сидела и наблюдала за выступлением Билана рядом с Киркоровым. В какой-то момент они начали флиртовать с поп-королем, Ольга положила ему палец в рот, а после облизала его. Далее они поцеловались. В соцсетях распространилось видео момента.

Как оказалось, Бузова до сих пор испытывает не самые приятные эмоции из-за публичной критики.

«Оля обижается. И справедливо обижается! Она всего лишь пошутила на камеры, а уже получила кучу негатива и пророчеств, дескать, замуж никто не возьмет», – поделился друг певицы.

Знакомый артистки подчеркнул, что половина представительниц эстрады развлекается с богатыми мужчинами, и их никто не трогает. Ольгу же задевают.

«А бедную Олю, которая сама пашет с утра до ночи, за шалость клеймят», – добавил друг Бузовой.

