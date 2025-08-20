«Даже никого не надо»: певица Ольга Бузова пошутила про отсутствие личной жизни

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в соцсети запись, в которой пошутила про свои дела сердечные. В личном блоге знаменитости появилось новое видео.

«Когда не ночевала дома и подумала, а не изменяет ли мне мой парень? А, у меня же нет парня», — сыронизировала Бузова в ролике.

Следом она обратилась к подписчикам с вопросом: «у кого так же?»

Поклонники Ольги оценили ее юмор и поддержали 39-летнюю звезду в комментариях. Многие указали, что в отсутствии личной жизни нет ничего страшного и на ней свет клином не сошелся.

Фолловеры пишут: «Ты красотка! Сама всего добилась! Тебе даже никого и не надо», «Да действительно, зачем он нужен?», «Оля, не переживай! В этом есть свои плюсы».

Ольга Бузова была замужем только один раз. В 2012 году она сочеталась браком с футболистом Дмитрием Тарасовым, однако уже в 2016-м году пара развелась. С тех пор телеведущая регулярно провоцирует фанатов на обсуждение ее личной жизни.

Ранее Ольга Бузова ответила на обвинения в трудоголизме. Звезда утверждает, что получает удовольствие от своей деятельности.