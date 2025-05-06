«За счет него пиарятся другие»: что грозит Марии Шукшиной за заявление об ориентации Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров может потребовать с Марии Шукшиной через суд около 250 тыс. рублей за слова о его ориентации. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил адвокат Андрей Алешкин.

По словам эксперта, Филипп Киркоров имеет право подать иск о защите чести и достоинства в ответ на слова раскритиковавшей его Марии Шукшиной. Андрей Алешкин предположил, что певец может выиграть в суде у актрисы около 250 тыс. рублей. Адвокат подчеркнул: для артиста важно не допустить «очернения репутации».

«Филипп Бедросович неоднократно говорил, что за счет него пиарятся другие люди. В данном случае возможен только один иск — о защите чести и достоинства. Ее слова в случае обращения певцом в суд будут подвержены экспертизе. Надо доказать, что она именно утверждает сказанное. Просить в суде можно бесконечно. Обычно речь идет о сумме около 250 тысяч рублей. Для обеспеченного человека она небольшая, для него важнее защитить свое имя и пресечь попытки очернения репутации», — отметил Андрей Алешкин.

Напомним, это уже не первый публичный конфликт знаменитостей. Несколько лет назад Мария Шукшина назвала появление Филиппа Киркорова в ремейке «Иронии судьбы» от ТНТ «приступом безвкусия». В ответ на критику певец назвал актрису «сумасшедшей» и «злыдней». Артист возмутился: «Стань сначала Филиппом Киркоровым! <…> Кто такая, чтобы обо мне рассуждать? Пыль!»

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов ответил Марии Шукшиной, раскритиковавшей российские телепередачи. Музыкальный критик заявил: «Пусть займется делами своей семьи! Не надо заниматься жизнью россиян».