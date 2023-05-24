«Не надо заниматься жизнью россиян»: Сергей Соседов призвал Шукшину не лезть не в свое дело

Российской актрисе Марии Шукишной внезапно разонравились развлекательные телепередачи.

По ее словам, сама актриса не против развлечений, но в случае, если на ТВ в ближайшее не появится мыслящего вдумчивого контента, оно рискует воспитать «прекрасную нацию дебилов».

Мария уверяет, что все песни-пляски и бесконечные «Маски» ей порядком надоели, как и передачи, где разбираются всевозможные семейные дрязги.

Любопытно, что еще совсем недавно, Мария сама была частым гостем на подобного рода программах. Поводом «вынести сор из избы» служили непростые отношения кинозвезды со своей дочерью Анной.

Резкое высказывание против развлекательного контента на ТВ сильно возмутило музыкального критика Сергея Соседова, заседающего в жюри сразу нескольких музыкальных шоу, сообщает издание BLITZ+.

«Это всего-навсего ее мнение, очень незначительное, – разразился критикой в адрес коллеги музыкальный критик, – россияне разберутся без Маши Шукшиной. Не надо строить Мессию и себя считать прокурором российской жизни. Пусть займется делами своей семьи! Что там у них творится? Пусть этим занимается. Не надо заниматься жизнью россиян».