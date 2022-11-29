За рубежом не нужен: Александр Гудков вернулся в Россию и требует миллионы

Известно, что новогодняя пора – самый прибыльный период для звёзд отечественного шоу-бизнеса. Вот почему к началу декабря все эмигранты возвращаются в Россию, чтобы обеспечить себе приличный заработок. Не стал исключением и Александр Гудков, который ранее со скандалом покинул РФ, но теперь предпочёл прилететь в Москву.

Во владение Telegram-канала Mash попала эксклюзивная информация о райдере юмориста. За своё выступление мужчина требует два миллиона рублей. Кроме того, развлекать публику Гудков готов только в паре с Екатериной Варнавой и Константином Анисимовым. Присутствие звёздной коллеги по “Comedy Woman” обойдётся ещё в два миллиона.

Кроме того, Александр заявил и серьёзные пожелания о бытовых условиях. Артист хочет видеть у себя в гримерке бутылки вина и минеральной воды, тарелку закусок, но только без колбасных изделий, горячее блюдо в виде лосося на гриле с овощами и филе-миньон.

Тяжелее придётся тем, кто захочет увидеть Гудкова в регионах. В таком случае надо будет оплатить перелёт бизнес-классом, VIP-проходы и номера люкс в отеле.

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