Не уберегла себя: светское мероприятие едва не закончилось трагедией для Елены Малышевой

Вчера состоялось открытие ГУМ-катка, и это мероприятие собрало всех представителей светского общества. Елена Малышева также посетила вечеринку, только для неё она едва не закончилась плачевно. И вот почему.

Дело в том, что мероприятие проходило на улице и температура воздуха была по-настоящему зимней. Телеведущая, видимо, не учла этот фактор, поэтому пришла совсем легко одетой. На ней было демисезонное пальто, ажурные перчатки и легкие туфли. Елена так сильно замёрзла, что ей пришлось просить помощи у организаторов события. К счастью, ей повезло! Малышевой выдали не только тёплый плед и валенки, но и шарф с символикой «Динамо». О произошедшем уведомляет издание «МК».

Поклонники звезды остались в недоумении: как вышло так, что Елена, вещающая на всю страну о здоровье, столь халатно отнеслась к себе? Если бы не отзывчивость организаторов мероприятия, Малышева могла бы нанести серьёзный урон своему организму.

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