Уехавшая в США актриса Мария Машкова попросила у ФСБ защиты от мошенников

Актриса Мария Машкова, переехавшая в США, обратилась к российским спецслужбам с просьбой избавить ее от мошенников.

В личном Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Машкова опубликовала обращение к сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ.

«Привет! От моего лица в телеграмме пишут и просят деньги у всех моих контактов. Не ведитесь. Я знаю, что на меня подписано несколько сотрудников ФСБ с фейковых аккаунтов. Пожалуйста, помогите, пока следите за моим поведением», - призвала Машкова.

В сообщении она привела некие личные данные, которые, по мнению, принадлежат мошеннику.

Ранее Мария Машкова похвасталась, что приняла участие в съемках сериала Apple TV+ «Женщина в озере», который выйдет в онлайн-кинотеатре 19 июля. Роль Машковой не раскрывается, однако, согласно данным IMDb, она появится по меньшей мере в трех сериях. Также Машкова недавно снялась в фильме «Лимонов, баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.