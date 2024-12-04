За пять дней гастролей ему удается выбить 20 млн рублей: как живет целитель из 90-х Сергей Коновалов

В 90-е, когда в стране были популярны маги и колдуны, Сергей Коновалов пользовался успехом у публики. Он заработал миллионы рублей на доверчивых гражданах, после чего улетел жить в Англию. Однако в Туманном Альбионе дела у экстрасенса не заладились, и он был вынужден вернуться на родину ради денег. Об этом стало известно из телепередачи МАЛАХОВ.

О подробностях жизни Коновалова за рубежом рассказала женщина, чья мать посещала волшебные сеансы мага. По ее словам, на полученные с россиян деньги Сергей купил себе гражданство Великобритании и особняк. Однако такой же успешный бизнес, как в РФ, там построить не удалось.

На заработки Коновалов ездит в Россию. Так, за пять дней выступлений в Москве он получил порядка 20 миллионов рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ранее Михаил Кашпировский дал Татьяне Черниговской три дня на извинения и потребовал 15 тыс. долларов. Экстрасенсу не понравилось, что его работу не признают научной.