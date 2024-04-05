«У нас новые герои»: депутат Елена Драпеко высказалась о возможном возвращении Чулпан Хаматовой

Депутат Драпеко заявила о безразличии к возвращению Чулпан Хаматовой в Россию. Об этом сообщает aif.ru.

Депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко оценила слова Чулпан Хаматовой, которая накануне размышляла о своем возвращении в Россию. Напомним, учредительница благотворительного фонда «Подари жизнь» рассказывала, что пока не представляет своего возвращения в Россию из-за внутриполитической обстановки.

По словам Елены Драпеко, переживания Хаматовой ей безразличны.

«Чулпан Хаматова сама изъяла себя из социума — она покинула страну в трудное для государства время, она выступала на стороне наших врагов. Поэтому, что бы она сегодня там ни переживала, мне это не интересно», — заявила она.

Депутат Госдумы добавила, что сейчас в культурной жизни России появились новые лица, на которые стоит обращать внимание.

«Чем скорее мы их забудем, тем лучше для нас. Кто нам теперь Хаматова, Пугачева, Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ)? У нас новые герои, у нас новое время, у нас новая культура», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Захар Прилепин прокомментировал недавнее интервью Чулпан Хаматовой.

*признан иноагентом на территории РФ.