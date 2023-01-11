«За подобные проступки увольнялись»: Татьяна Кравченко ответила на обвинения в алкоголизме

Последние несколько дней все активно обсуждают скандал, в центре которого оказалась актриса Татьяна Кравченко. Звезда «Сватов» должна была сыграть спектакль 4 января, но не вышла на сцену. Тогда ее коллега Стас Садальский публично заявил, что женщина просто не смогла отойти от алкогольных возлияний. Она впервые прокомментировала высказывание мужчины.

Садальский назвал поступок Кравченко «позором» и сказал, что алкоголь помутил ее разум. Актер Александр Панкратов-Черный встал на защиту подруги и назвал Стаса хулиганом, а его слова – клеветой. Он играл с артисткой спектакль на следующий день, 5 января.

Директор «Ленкома» тоже высказался в поддержку женщины. Марк Варшавер даже пообещал подать на Садальского в суд. Татьяна молчала несколько дней, но только сейчас решила высказаться об этой ситуации. Она назвала Стаса «бывшим коллегой».

«В последние дни сотни, я не оговорилась, сотни сетевых интернет-изданий вылили ушат помоев. Сначала процитировав новогодний текст артиста Садальского о том, что актрису нашего театра Александру Захарову уволили, и другой оскорбительный бред, касаемый руководителя «Ленкома» Марка Захарова, которого я знаю и уважаю больше сорока лет. После чего я действительно приняла решение не выходить с артистом Садальским на сцену в антрепризном спектакле. Вместо меня ввели другую актрису», – цитирует актрису MK.RU.

По словам Кравченко, она не захотела играть вместе с человеком, который позволяет себе оскорбительные и бездоказательные заявления в адрес людей, которых она уважает.

«Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки. В «Ленкоме» это вообще было невозможно, артисты за подобные проступки увольнялись Марком Анатольевичем Захаровым немедленно. Я не хочу даже комментировать и давать характеристику самому Садальскому и опускаться до его уровня», – высказалась звезда.