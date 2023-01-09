«Подняли руку на артистку»: директор «Ленкома» подает в суд на актера Стаса Садальского

Актер Стас Садальский часто комментирует поведение своих коллег и резко высказывается в адрес режиссеров. На днях он попал в центр скандала после того, как нелицеприятно отозвался об актрисе Татьяне Кравченко. Мужчина заявил, что она сорвала антрепризный спектакль в Санкт-Петербурге из-за того, что «алкоголь помутил ее разум». Садальский рассуждал, как такое позволяет директор театра «Ленком».

Журналисты связались с Марком Варшавером, который был в шоке от высказывания Садальского. Он признался, что никогда не видел Кравченко пьяной. Об этом пишет MK.RU.

«Это ложь чистой воды. Подняли руку на украшение «Ленкома» – народную артистку России! Кравченко – великая актриса. В театре никогда ни я, ни мои коллеги не наблюдали, что Татьяна Эдуардовна дружит с «зеленым змием». Садальский погорячился. Почему он такие оскорбления допускает в адрес великой актрисы?» – говорит директор театра.

По его мнению, Стас завидует. Он якобы ничего не играет, его редко куда-то приглашают. Марк намерен наказать актера за его длинный язык.

«Этот молодой человек Садальский ждет суда. Мы будем подавать на него в суд за ряд оскорблений, которые он нанес не только Кравченко, но и директору театра, как физическому лицу, то есть мне. Вы, наверное, не читали, какие гадости он про меня пишет? Например, о том, у меня имеется второе гражданство. А я настолько люблю Россию и особенно Москву! Считаю, что Москва – главный и выдающийся город мира. Дальше еще какие-то гадости он несет. Например, что я хотел выгнать Захарову Александру Марковну из театра. Он много натворил чего. Непросто будет ему уйти от ответственности, этому артистишке. Будет суд», – заявил Варшавер.

Садальский пока никак не прокомментировал заявление директора «Ленкома». Но мужчине точно есть что ответить.

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