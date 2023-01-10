13:55, 10 января 2023
1 мин.
За первые дни болезни температура у Никиты Михалкова выросла до 39,9
Температура была уже 39,9: Никита Михалков два дня тянул и не обращался к медикам.
Фото: Freepik.com
Режиссер Никита Михалков перед госпитализацией 5 января два дня не обращался к врачам. В больницу его доставили с температурой 39,9, кашлем и сильной болью в животе.
При поступлении Михалкову поставили диагнозы «коронавирусная инфекция» и «внебольничная двусторонняя нижнедолевая пневмония». Дополнительно у режиссера выявлены хронические гипертония и аритмия.
10 января стало известно, что по результатам последнего КТ легких состояние ухудшилось – площадь поражения выросла.
Накануне сообщалось, что ПЦР-тест подтвердил коронавирус у Михалкова. Появилась версия, что он заразился на похоронах умершего от коронавируса композитора Эдуарда Артемьева.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Telegram-канал Shot
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: