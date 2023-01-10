За первые дни болезни температура у Никиты Михалкова выросла до 39,9

Режиссер Никита Михалков перед госпитализацией 5 января два дня не обращался к врачам. В больницу его доставили с температурой 39,9, кашлем и сильной болью в животе.

При поступлении Михалкову поставили диагнозы «коронавирусная инфекция» и «внебольничная двусторонняя нижнедолевая пневмония». Дополнительно у режиссера выявлены хронические гипертония и аритмия.

10 января стало известно, что по результатам последнего КТ легких состояние ухудшилось – площадь поражения выросла.

Накануне сообщалось, что ПЦР-тест подтвердил коронавирус у Михалкова. Появилась версия, что он заразился на похоронах умершего от коронавируса композитора Эдуарда Артемьева.