Никита Михалков мог заразиться, прощаясь с умершим от коронавируса композитором

Режиссер Никита Михалков мог заразиться коронавирусом 31 декабря в храме во время отпевания композитора Эдуарда Артемьева. Напомним, народный артист скончался от COVID-19.

Отпевание Артемьева проходило в храме Вознесения. На церемонию собралось много людей. Михалков полтора часа находился внутри.

Напомним, 5 января режиссера госпитализировали в больницу № 67. Затем его перевели в реанимацию 52-й больницы, где спасают тяжелых пациентов с коронавирусом.

9 января стало известно, что ПЦР-тест подтвердил COVID-19 у режиссера. До этого сообщалось, что у Михалкова грипп.