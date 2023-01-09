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16:55, 09 января 2023
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Никита Михалков мог заразиться, прощаясь с умершим от коронавируса композитором

Никита Михалков мог заразиться коронавирусом на похоронах 31 декабря.

Никита Михалков мог заразиться, прощаясь с умершим от коронавируса композитором

Фото: Олег Варов / Patriarchia.ru

Режиссер Никита Михалков мог заразиться коронавирусом 31 декабря в храме во время отпевания композитора Эдуарда Артемьева. Напомним, народный артист скончался от COVID-19.

Отпевание Артемьева проходило в храме Вознесения. На церемонию собралось много людей. Михалков полтора часа находился внутри.

Напомним, 5 января режиссера госпитализировали в больницу № 67. Затем его перевели в реанимацию 52-й больницы, где спасают тяжелых пациентов с коронавирусом.

9 января стало известно, что ПЦР-тест подтвердил COVID-19 у режиссера. До этого сообщалось, что у Михалкова грипп.

Источник фото:Олег Варов / Patriarchia.ru
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