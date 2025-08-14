За памятник Паше Технику заплатят 4 млн рублей: как будет выглядеть скульптура

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая показала, как будет выглядеть памятник на могиле артиста. Пока готов только эскиз, но ожидается, что стоить скульптура будет 4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Памятник установят на месте захоронения Паши в Подмосковье. По задумке автора, он будет выполнен из гранита. В планах изготовить две колонны, между которыми будет стоять Техник, выполненный из камня, в полный рост. Его руки будут скрещены, и в одну из них вложат микрофон.