За памятник Паше Технику заплатят 4 млн рублей: как будет выглядеть скульптура
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая показала, как будет выглядеть памятник на могиле артиста. Пока готов только эскиз, но ожидается, что стоить скульптура будет 4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Памятник установят на месте захоронения Паши в Подмосковье. По задумке автора, он будет выполнен из гранита. В планах изготовить две колонны, между которыми будет стоять Техник, выполненный из камня, в полный рост. Его руки будут скрещены, и в одну из них вложат микрофон.
Ева уточнила, что пока ей показали лишь предварительный вариант. Не исключено, что в процессе работы будут изменения. Как сообщил источник, памятник обойдется близким рэпера в 4 млн рублей. Деньги семье перечислил блогер Mellstroy.
Напомним, что Паша Техник умер 5 апреля 2025 года в больнице Таиланда. Несколько дней он пролежал в коме, и врачи не смогли его спасти. После смерти его доставили в Россию и похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.
