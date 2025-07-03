Поклонников Паши Техника возмутила цена за лимитированный мерч с изображением рэпера

Поклонникам покойного рэпера Паши Техника предложили приобрести новый мерч с интернет-знаменитостью. Однако фанатов возмутила его цена. Своей реакцией они поделились в Telegram-канале блогера.

В соцсети Паши Техника появился пост, в котором подписчиков призывали купить лимитированную коллекцию футболок с фотографиями исполнителя. Но вещи оказались по карману не всем, за одну штуку просят 7777 рублей.

«Спасибо всем, кто остается рядом, кто поддерживает и не забывает семью Паши. После покупки с вами свяжется менеджер в Telegram для уточнения адреса и цвета футболки», — говорится в публикации.

При этом администраторы канала закрыли раздел комментариев к посту. Однако недовольные фанаты не растерялись и выразили свое возмущение в реакциях. Их явно не устроила дороговизна мерча. Дизлайки почти в два раза превышают позитивные отклики.

Ранее мы писали о том, как вдова Паши Техника Ева Карицкая и мать блогера побывали на могиле в день его 41-летия и пообещали отомстить всем, кто виноват в его смерти.