«За нее платил Сулейман»: раскрыта правда, как Волочкова стала примой Большого театра

После скандального интервью Алене Жигаловой балерину Анастасию Волочкову все еще продолжают обсуждать в Сети. Сама артистка уже заявила, что отказываться от алкоголя после этого не планирует, да и не видит у себя никакой зависимости. Шумиха вокруг всего этого достигла и ушей коллег танцовщицы, которые открыто высказались, что считают Волочкову посмешищем балетного мира.

Ирина Бартновкая, бывшая балерина и автор Телеграмм-канала «Дьявол на пуантах», написала огромный пост, в котором жестко раскритиковала Анастасию не только за пьяное интервью, но и за всю ее жизнь в целом. В том числе она припомнила то, как скандальная артистка попала на сцену Большого театра. По ее словам, всем известно, что примой Волочкова стала благодаря своему покровителю – миллионеру Сулейману Керимову. С ним танцовщица долгое время состояла в любовных отношениях.

«Мы все понимаем, что Волочкова танцевала, потому что за нее платил Сулейман. Такими темпами скоро просто эскортницы начнут танцевать», - сообщила Бартновская в блоге.

Отметим, что экс-балерина также рассказала и о «дружбе» Волочковой с Майей Плисецкой. Анастасия не раз говорила, что сотрудничала с легендарной артисткой и брала у нее уроки. А Ирина заявила, что Плисецкая никогда не питала к ней теплых чувств и работала с ней лишь однажды и то за большие деньги.