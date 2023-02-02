«Балетный мир над ней ржет»: экс-коллега Волочковой заявила, что Плисецкая считала ее бездарностью

На днях в Сети появился новый выпуск шоу журналистки Алены Жигаловой, гостьей в котором стала Анастасия Волочкова. Интервью наделало много шума, так как в нем балерина предстала не в самом лучшем свете – она сильно напилась и говорила слишком интимные вещи. Некоторые стали обвинять Жигалову, что она специально напоила экс-приму Большого театра ради хайпа, но нашлись и те, кто поддержал позицию интервьюера, заявив, что давно пора было показать всем алкоголизм артистки.

Высказать свое мнение решили и коллеги по цеху Анастасии. Экс-балерина Елена Бартновская в Телеграм-канале «Дьявол на пунтах» рассказала, что лично знает Волочкову и считает, что в ней не осталось «ничего от человеческого подобия». Танцовщица поддержала Алену и сообщила, что о пороках артистки знают все, и в том, что они были в очередной раз показаны, нет ничего криминального.

Бартновская назвала Волочкову «аморальной женщиной», которая занимается благотворительностью ради «отмыва бабла чиновникам». Также она припомнила слова Анастасии и о Майе Плисецкой, которая, по ее словам, была о ней хорошего мнения. Елена опровергла это и заявила, что великая балерина «фыркала от ее бездарности», а занималась с ней только за большие деньги.

«Никакая Майя Михайловна не передавала ей права танцевать «Кармен» Она один раз с ней прошла порядок за очень большие деньги и фыркала от ее бездарности», - написала экс-балерина.

Более того, Елена считает, что Волочкова стала клоунессой, которая «спит с чужими мужьями» и от которой «сбежала даже дочь». Бартновская совершенно не жалеет Анастасию за то, что с ней произошло. Она подчеркнула, что все коллеги ее в этом поддерживают.

«Она получает по заслугам за все говно, что сделала людям и за все семьи, которые разрушила. И да, весь балетный мир над ней ржет», - заявила Елена Бартновская.

Ранее за Анастасию Волочкову после скандального интервью заступилась Ида Галич.