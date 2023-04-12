За неделю до смерти: Александр Балуев рассказал о последнем разговоре с Верой Глаголевой

Вера Глаголева навсегда оставила свой след в истории отечественного кино. Актриса умерла 6 лет назад, однако коллеги по-прежнему ее вспоминают. В новом интервью для издания «7Дней.ru» Александр Балуев рассказал о предсмертных словах коллеги.

Последней работой Веры стала ее съемка в «Ковчеге». По словам мужчины, артистка согласилась на роль только потому, что там будет и он. Балуев заявил: смертельное заболевание никак не мешало Глаголевой в процессе работы. Александр «никогда на площадке не видел, чтобы ей было плохо». Подобная самоотдача всегда восхищала мужчину.

За неделю до смерти Веры между ней и Балуевым состоялся телефонный разговор. Уже тогда знаменитость плохо себя чувствовала, но она не теряла надежду на чудо. Вот почему артистка настойчиво звала Александра в Гагры.

«Она звала в Гагры. Говорила: "Приезжай через недельку". Там в это время должен был быть и Рэйф Файнс, которого она тоже снимала и с которым была в хороших отношениях. Не получилось», — высказался мужчина.

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