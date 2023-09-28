«За наш счет будет шабаш»: Роман Худяков возмутился новости о возвращении Пугачевой на телевидение

Стало известно, что певица Алла Пугачева может в скором времени вернуться на телевидение. Предполагается, что она примет участие в возрождении проекта по мотивам «Рождественских встреч». Политик Роман Худяков возмутился развитию такого сценария и раскритиковал шоу с Примадонной, пишет kp.ru.

После эмиграции в Израиль Пугачева ведет тихую и спокойную жизнь. Она занимается воспитанием младших детей, а о продолжении концертной деятельности ходят лишь слухи. Такие же слухи начали ходить о возвращении Примадонны на телевидение. Так, общественный деятель Худяков узнал от одного продюсера, что исполнительница может принять участие в возрождении проекта на ТВ «Рождественские встречи».

Политика возмутил подобный сценарий. Он пришел в недоумение от того, что за деньги российских налогоплательщиков будут устраивать сборище с опальными артистами.

«На Новый год нам обещают возродить "Рождественские встречи Пугачевой". За наш счет будет шабаш», — написал Худяков.

При этом продюсер попытался отстоять свою позицию. Он заявил, что народу необходимо возвращение Примадонны на родину. Кроме того, антрепренер спрогнозировал хорошие рейтинги шоу с Пугачевой.

Ранее стало известно, что звезда отечественной эстрады приезжала в Россию летом. Примадонна выбирала памятник для умершего коллеги Бориса Моисеева.