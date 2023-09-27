«Мой долг»: Алла Пугачева приезжала в Россию летом, чтобы передать деньги

Стало известно, что летом Алла Пугачева виделась с директором Бориса Моисеева Сергеем Горохом. Они обсуждали эскизы памятника для певца, который Примадонна даже предложила оплатить. Об этом сообщает mk.ru.

Cегодня на Троекуровсоком кладбище состоится церемония открытия памятника на могиле Бориса Моисеева. Организатором торжественного мероприятия стал директор певца Сергей Горох. Мужчина признался, что выбирал скульптуру вместе с Аллой Пугачевой. Для этого он встречался с эстрадной певицей летом.

Примадонна рассмотрела эскизы памятника, а также поделилась некоторыми советами. Ей было важно принять участие в процессе, поскольку она до последнего интересовалась здоровьем заслуженного артиста России и даже помогала ему деньгами.

Как говорит Сергей Горох, на этот раз Алла Пугачева тоже предложила руку помощи. Звезда эстрады хотела оплатить памятник, однако директор певца настоял на обратном.

«Все расходы взял на себя, потому что это память о друге, наставнике, учителе. Мне предлагали помощь в этом вопросе, но я считаю, что это мой долг, и я сам должен это сделать», – заявил он.

Однако увидеть памятник вживую Примадонна сможет еще не скоро, певица не приедет на торжественное открытие. Автором скульптуры из бронзы стал Филипп Трушин.

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