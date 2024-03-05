«За нами следили»: Юлианна Караулова рассказала об участии в «Фабрике звезд»

Певица и финалистка «Фабрики звезд-5» Юлианна Караулова заявила, что считает идею перезапуска музыкального шоу спустя 20 лет отличной идеей. В интервью Teleprogramma.pro исполнительница хита «Ты не такой» поделилась мнением о новом сезоне «Фабрики звезд» и рассказала о съемках в проекте.

Юлианна Караулова считает, что пятый сезон «Фабрики звезд» — прекрасная возможность для начинающих артистов показать себя и проявить свои таланты на сцене.

«Это классная история для всех начинающих артистов, новый шанс, еще один проект, который может дать суперстарт», — поделилась звезда.

Артистка отметила, что формат шоу изменился с тех времен, когда она там участвовала. Если раньше зрители могли следить за участниками «Фабрики звезд» круглыми сутками, то сейчас наблюдать за жизнью участников можно и в соцсетях.

«Очень сильно поменялось время. И на моем веку шоу проходило в формате реалити. А единственным источником развлечения для людей являлся телевизор. Сейчас все совсем иначе», — подчеркнула Юлианна Караулова.

Кроме того, певица вспомнила о своем участии в «Фабрике звезд». Юлианна Караулова призналась, что за участниками проекта буквально «следили».

«Тогда за „фабрикантами“ следили, как за какими-то хомячками. Можно было зайти на сайт Первого канала и посмотреть в прямом эфире, как живут люди, что они едят, послушать, о чем они разговаривают», — заявила артистка.

Ранее мы писали о том, что певец Сергей Шнуров взял в свою команду на «Новой Фабрике звезд» сына Тины Канделаки Леонтия.