Сергей Шнуров взял в свою команду на «Новой Фабрике звезд» сына Тины Канделаки. Об этом сообщает The Voice.

Накануне состоялась премьера «Новой Фабрики звезд». Наставниками шоу стали Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а членами жюри выпуска были Егор Дружинин, Анна Хилькевич и Клава Кока.

В первом выпуске наставникам предстояло определиться, кого из участников дуэтов оставить в шоу, а кого выгнать. Однако Сергей Шнуров не смог справиться с этой задачей, когда на сцену вышли Леонтий Канделаки и Никита Уфимцев.

В итоге, спросив разрешения у Сергея Жукова, Шнуров оставил обоих участников, которые попали в его команду.

Теперь в звездном доме будут жить 17 участников телепроекта, среди которых четверо — родственники российских звезд: сын Тины Канделаки, племянница Гарика Мартиросяна, сын Сергея Филина и сын Михаила Круга.

Ранее мы писали о том, что комик Гарик Мартиросян переживает за племянницу из «Фабрики звезд».