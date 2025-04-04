«За молодостью не угнаться»: Сябитова предрекла скорый разрыв Лепса с невестой

Сваха Роза Сябитова допустила скорый разрыв Григория Лепса с молодой невестой. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Григорий Лепс готовится к свадьбе с Авророй Кибой и не скрывает счастья в отношениях с молодой возлюбленной. Роза не отрицает, что певец — «статусный мужчина», который умеет производить впечатление. Однако она усомнилась в долговечности союза Григория и Авроры из-за большой разницы в возрасте.

«Его мотивация мне ясна — он хочет быть рядом с молодой. Не могу понять намерения девушки. Если это брак по расчету, то это одна история, но очевидно, что их вряд ли объединила неземная любовь», — высказалась сваха.

По мнению Розы, Авроре может льстить внимание Лепса. Более того, благодаря связи с ним она получит жизненный опыт. Однако, по мере взросления, интересы Кибы будут меняться, и Григорий не сможет удержать молодую избранницу.

«Но девочка будет расти, интересы и предпочтения будут меняться. А певцу будет с каждым годом все сложнее удержать молодую невесту. За молодостью не угнаться, и придется каждый раз искать новые способы удержать, а это выматывает. Своей дочери я бы точно не пожелала брака с очень взрослым мужиком», — резюмировала она.

Ранее сваха Роза Сябитова заявила, что не будет встречаться с ровесниками сына. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».