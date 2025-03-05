«Я не сплю с ровесниками сына»: Роза Сябитова раскритиковала пары с большой разницей в возрасте
© Starface.ru
Главная сваха страны Роза Сябитова выступила против большой разницы в возрасте в паре. Об этом телеведущая рассказала корреспонденту сайта «Страсти» на «Форуме в большом городе», организованном VK.
63-летнюю телеведущую спросили, как она относится к большой разнице в возрасте между супругами. Ответ Розы оказался категоричным.
Звезда считает, что, если между супругами разница в возрасте составляет 40 лет и более, им не о чем будет разговаривать из-за большой разницы в поколениях. По словам Сябитовой, ей самой порой тяжело понять молодежь, и это нормально, отметила сваха.
Кроме того, телеведущая «Давай поженимся!» не понимает, зачем молодые девушки встречаются со стариками.
«У меня вопрос к девушке молодой 20 лет — зачем ей старче? Со старыми спать несладко, и мы, старые, не хотим спать со старыми. Но молодых не трогаем, потому что я не сплю с ровесниками своего сына, это аморально», — отметила Сябитова.
Телеведущая была дважды замужем. Первым супругом звезды был Михаил Сябитов, у пары есть двое детей: сын Денис и дочь Ксения. Позже спутник Розы умер от инфаркта. В 2008 году на съемках «Давай поженимся!» Сябитова познакомилась с участником Юрием Андреевым и вступил с ним в брак. Они развелись после трех лет совместной жизни.
Ранее Роза Сябитова призналась, что встречалась с женатым мужчиной. Возлюбленный купил шубу, машину, давал деньги, но в итоге они все равно расстались.