«Я не сплю с ровесниками сына»: Роза Сябитова раскритиковала пары с большой разницей в возрасте

Главная сваха страны Роза Сябитова выступила против большой разницы в возрасте в паре. Об этом телеведущая рассказала корреспонденту сайта «Страсти» на «Форуме в большом городе», организованном VK.

63-летнюю телеведущую спросили, как она относится к большой разнице в возрасте между супругами. Ответ Розы оказался категоричным.

Звезда считает, что, если между супругами разница в возрасте составляет 40 лет и более, им не о чем будет разговаривать из-за большой разницы в поколениях. По словам Сябитовой, ей самой порой тяжело понять молодежь, и это нормально, отметила сваха.