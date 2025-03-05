ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 05 марта 2025, 14:17
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«Я не сплю с ровесниками сына»: Роза Сябитова раскритиковала пары с большой разницей в возрасте

Сваха Роза Сябитова заявила, что не будет встречаться с ровесниками сына.
«Я не сплю с ровесниками сына»: Роза Сябитова раскритиковала пары с большой разницей в возрасте

© Starface.ru

Главная сваха страны Роза Сябитова выступила против большой разницы в возрасте в паре. Об этом телеведущая рассказала корреспонденту сайта «Страсти» на «Форуме в большом городе», организованном VK.

63-летнюю телеведущую спросили, как она относится к большой разнице в возрасте между супругами. Ответ Розы оказался категоричным.

Звезда считает, что, если между супругами разница в возрасте составляет 40 лет и более, им не о чем будет разговаривать из-за большой разницы в поколениях. По словам Сябитовой, ей самой порой тяжело понять молодежь, и это нормально, отметила сваха.

Кроме того, телеведущая «Давай поженимся!» не понимает, зачем молодые девушки встречаются со стариками.

«У меня вопрос к девушке молодой 20 лет — зачем ей старче? Со старыми спать несладко, и мы, старые, не хотим спать со старыми. Но молодых не трогаем, потому что я не сплю с ровесниками своего сына, это аморально», — отметила Сябитова.

Телеведущая была дважды замужем. Первым супругом звезды был Михаил Сябитов, у пары есть двое детей: сын Денис и дочь Ксения. Позже спутник Розы умер от инфаркта. В 2008 году на съемках «Давай поженимся!» Сябитова познакомилась с участником Юрием Андреевым и вступил с ним в брак. Они развелись после трех лет совместной жизни.

Ранее Роза Сябитова призналась, что встречалась с женатым мужчиной. Возлюбленный купил шубу, машину, давал деньги, но в итоге они все равно расстались.