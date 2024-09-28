«За мной ухаживает человек»: певица Нюша впервые ответила на слухи о романе с известным ресторатором

Недавно певицу Нюшу заподозрили в новом романе после развода с бизнесменом Игорем Сивовым. По информации источников, артистку заметили на отдыхе с известным ресторатором Эдуардом Стерликовым. В эфире программы «Тема» на RU.TV знаменитость раскрыла правду о своей личной жизни.

Как писал Telegram-канал «Только никому…», певицу видели на отдыхе в Бодруме вместе с Эдуардом Стерликовым, мамой и сыном. В Сети появилось фото, на котором Нюша и бизнесмен запечатлены рядом. Позднее артистка опубликовала в соцсети видео, на котором засветила мужчину. Также утверждалось, что пару видели вместе на турнире по падел-теннису.

Нюша решила ответить на распространившиеся слухи о ее отношениях с ресторатором. По словам знаменитости, у нее действительно сейчас есть поклонники, однако ее сердце все еще свободно. Более того, певица заявила, что пока не готова к новому роману.

«За мной ухаживает не один человек… Но у меня сейчас нет отношений ни с кем… Мне кажется, я не готова к отношениям. Мне нужен еще какой-то период, чтобы продолжить выстраивание отношений с самой собой», — призналась Нюша.

Напомним, 15 августа стало известно, что артистка официально развелась с бизнесменом Игорем Сивовым после того, как в конце мая этого года подала на развод. Нюша рассказывала, что они уже давно не вместе, но долгое время это не афишировали. Певица утверждала, что между ней и экс-супругом «прекрасные отношения и взаимопонимание». Пара состояла в браке с 2017 года, у них двое детей — 5-летняя дочь Серафима-Симба и двухлетний сын Саффрон.

Ранее сообщалось о том, что психолог Станислав Самбурский рассказал, с какими трудностями Нюша может столкнуться в новых отношениях.