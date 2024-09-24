«Может перерасти в стрессовый фактор»: с какими трудностями столкнется Нюша в новых отношениях

После развода Нюши прошло не так много времени. Но, поговаривают, певица обрела счастье с бизнесменом Эдуардом Стерликовым, с которым ее застали на отдыхе в Бодруме. Посмотрев снимки пары, психолог Станислав Самбурский заключил: певица выглядит счастливой. При этом он не отрицает, что у Нюши и бизнесмена могут быть проблемы в отношениях. Станислав поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Если бы на фотографии была обычная девушка, а не яркая певица, которая привыкла держать себя в руках в любой ситуации, можно было бы предположить, что новые отношения она использует как эмоциональную защиту. Человеку, которому сложно пережить расставание, кажется, что нужно скорее войти в новые отношения, чтобы забыть прошлое. В психологии это называется эмоциональной заменой. Когда новый партнёр приходит по программе эмоциональной замены, это вовсе не trade-in, где можно заменить старую машину на новую и ездить с удовольствием с первого дня. Люди не машины, и партнёр почувствует, что его используют как замену. Впрочем, Нюша много лет поёт и встречается с огромным количеством людей. Она умеет быстро восстанавливаться. Её последние фотографии говорят о том, что сейчас ей комфортно и приятно находиться в обществе нового молодого человека», — высказался эксперт.

В обычной жизни срок восстановления после развода и длительных отношений зависит от набора факторов. Чем дольше был брак, тем дольше по времени потребуется людям, чтобы восстановиться. Нюша, как представитель шоу-бизнеса обладает выработанным навыком саморегуляции. Эмоциональная устойчивость — одно из важнейших профессиональных качеств любой публичной персоны. Этот же навык влияет и на способность справляться с любыми проблемами в личной жизни.

«Сложно определить, насколько успешными будут отношения Нюши с новым партнером. С одной стороны, две звезды в одной кровати редко могут ужиться. С другой стороны, когда у певицы непубличный супруг, это может мешать им проводить время вместе. Певице нужно появляться на вечеринках и публичных мероприятиях, а супруг, возможно, захочет проводить время вдали от людей. Внимание со стороны СМИ может радовать нового парня Нюши на первых этапах, но впоследствии перерасти в стрессовый фактор и стать точкой преткновения в отношениях. Если рассматривать плюсы отношений с бизнесменом, то для Нюши он может принести стабильность, прежде всего, эмоциональную. Хороший бизнесмен принимает решения холодной головой, а исполнители зачастую принимают решения эмоционально. Один может уравновешивать другого. Чтобы оценить, насколько жизнеспособны отношения в этой паре, потребуется время. А пока остается пожелать, чтобы у обоих партнеров было желание поддерживать друг друга», — резюмировал психолог.