«За мной пожарные и полиция бегали»: Иван Охлобыстин признался в алкоголизме

Актер Иван Охлобыстин признался в проблемах с алкоголем. Он рассказал в личном микроблоге о сложностях, которые были у него в прошлом.

«У меня, помню, было семь стопок, заполнив их абсентом, я вошел в этот “прекрасный мир” на два года. У меня есть товарищи, которые, предположим, могут пить месяц. Я — нет. Я не тот, кто может вечером выпить рюмочку коньяка, посмотреть на закат, и все. Нет, рюмочка коньяка — это только ключик в Вальхаллу», – поделился звезда.

Охлобыстин отметил, что после выпитого у него была череда приключений и событий. По словам мужчины, он «чего только не делал». Из-за этого у него были проблемы. Но он вел себя так не один, а вместе с женой.

«Я на мотоцикле в метро въезжал, в парке культуры за мной пожарные и полиция бегали… Баржи я угонял. Мы были большие проказники», – признался Иван.

Звезда рассказал, что употреблял спиртные напитки во времена студенчества, но не в больших количествах. Иногда он мог выпить в командировках. Когда у Охлобыстина началась актерская карьера, то он начал пить текилу с солью. После приключений, угона баржи и громкой поездке на мотоцикле, Иван понял, что пора завязывать с алкоголем.

«Это все может смертью закончиться, и людям навредить можно», – отметил актер.

Иван признался, что избавился от пагубной зависимости благодаря вере. Жена его поддержала.

«Нас церковь спасла: мы прибежали туда оба, напуганные сами собой, и в церкви нашли мир. Хорошо, что все закончилось», – добавил Охлобыстин.

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