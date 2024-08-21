«Нужно восстановить зубы»: Охлобыстин рассказал о болезни осужденного Ефремова

Иван Охлобыстин подтвердил, что Михаил Ефремов может выйти по УДО из-за здоровья. Актер высказался о состоянии коллеги в Telegram-канале.

В августе 2024 года в СМИ появилась новость про УДО Ефремова из-за риска инсульта. Иван Охлобыстин, друг осужденного, подтвердил подобные сообщения. По словам актера, адвокаты Михаила собирают медицинские справки, чтобы подать ходатайство. При этом Иван не стал называть диагноз приятеля.

«Ефремов сидит три с половиной года, он болен. Все его предали. Я его, конечно, не оставлю. Мы были у него в тюрьме, к нему там очень хорошо относятся, потому что человек он хороший. Он работает как положено. Никаких поблажек ему не дают», — высказался актер.

Иван считает, что после УДО Михаил вернется в профессию. Правда, о комедийных проектах придется забыть: ДТП изменило характер актера. По мнению Охлобыстина, Ефремов может проявить себя как режиссер.

«Ему зубы нужно восстановить. Конечно, никаких комедийных проектов он больше себе не позволит, и странно было бы. Надеюсь, хватит разума и мудрости у руководства «Современника» вернуть его, чтобы он ставил классику», — резюмировал Иван.

Ранее жена Михаила Ефремова после слухов об УДО предложила помолиться за актера. Подробности читайте в этой новости.