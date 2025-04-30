«За мной не водится невыплат»: Тимати прокомментировал коммунальный скандал со своим участием

30 апреля суд в Москве рассмотрит вопрос о взыскании долга по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов). Участник «Фабрики звезд» прокомментировал случившееся, пояснив, что ему якобы не выставляли никаких счетов.

Юнусов рассказал, что у него нет каких-либо долгов, а всему виной – некомпетентная работа управляющей компании.

«Я не могу оплачивать счета, которые не выставляются, логично? А так, за мной не водится невыплат — ни налогов, ни штрафов, и тем более счетов по недвижимости», - рассказал Тимур Super.

Как пояснил 41-летний исполнитель, после появления данных новостей управляющая компания, обслуживающая его дом, может получить встречные иски. Тимати уже составил список инстанций, которые не умеют профессионально работать с элитными ЖК.

Напомним, в прошлом году Фонд капитального ремонта уже обращался с исками к артисту. При этом суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Неизвестно, было ли это связано с оплатой ЖКХ.

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