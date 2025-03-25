С рэпера Тимати потребовали взыскать 2 млн рублей из-за ресторанного бизнеса

С рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) требуют взыскать 2 млн рублей из-за ресторанного бизнеса. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, предприниматель Артур Саркисян подал в суд на ресторанный бизнес, учредителем которого артист выступает с 2023 года вместе с партнером Антоном Пинским. Речь идет об ООО «Никитская 24». Бизнесмен обвиняет компанию в нарушении исключительных прав на товарный знак.

Известно, что это уже не первая попытка Саркисяна встретиться в суде с Тимати. Осенью минувшего года мужчина уже пробовал подать жалобу, но тогда заявление было возвращено обратно.

Напомним, в 2020 году Тимати ушел из лейбла Black Star, оставив себе другие бизнесы. Так, например, к 2022 году рэп-исполнитель владел 17% фирмы «Блэк стар фудс», которой принадлежат бургерные. Кроме того, музыканту принадлежали 25% компании «Суши Бокс», управляющей сетью ресторанов паназиатской кухни Red Box.

После ухода из РФ мировой сети кофеен Starbucks, в августе 2022 года, Юнусов с партнерами выкупил ее активы, и на месте ушедших кофеен открылись заведения Stars Coffee.

Ранее Тимати и его бывшую возлюбленную Анастасию Решетову заметили вместе в ОАЭ.