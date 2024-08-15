НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 августа 2024, 16:08
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«За меня все оплатили»: Анна Семенович заявила, что привлекает мужчин духами с феромонами

Певица Анна Семенович рассказала о реакции мужчин на ее духи с феромонами.
«За меня все оплатили»: Анна Семенович заявила, что привлекает мужчин духами с феромонами

© Starface.ru

Певица Анна Семенович заявила об использовании духов с феромонами. Артистка рассказала, как на такой парфюм реагируют мужчины.

Подробностями она поделилась на своей странице в соцсетях.

«Хочу сказать вам, девочки, что духи действуют. Зашла в кафе взять капучино перед съемкой и штрудель. А за меня все оплатили», - сообщила Анна.

Она призналась, что такое внимание приятно. Неизвестный мужчина заявил певице, что заплатит, и добавил: «Все для вас».

«И я так понимаю, что это действуют мои духи с феромонами. Ну и я такая красивая», - делилась исполнительница.

Также она объяснила, что съела штрудель с кофе вместо обеда. На завтрак у певицы были два вареных яйца и кусок сыра. Вечером планируется легкий ужин, например, с рыбой и овощами.

Ранее певица ездила на отдых со своим избранником Денисом. Артистка говорила, что не достает кошелек, когда он рядом. Мужчина оплачивает отдых, развлечения, ужины и обеспечивает Семенович всем необходимым.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Анна Семенович
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