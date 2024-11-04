«За меня там все молятся»: Земфира* на концерте в Берлине обратилась к россиянам

Певица Земфира Рамазанова* (признана иноагентом на территории РФ) выступила с сольным концертом в Берлине и подверглась критике. Поклонники выразили мнение, что в Европе 48-летняя исполнительница хита «Хочешь» занимается халтурой и не старается на сцене.

В ходе выступления Земфира* внезапно обратилась к россиянам и призвала ждать ее возвращения.

«Я бы хотела следующую песню посвятить моим соотечественникам, оставшимся в России. Потому что у них нет возможности услышать, и они никогда не слышали живьем эту песню. Я хочу ее посвятить им», - приводит mk.ru слова артистки.

После этого она запела. В композиции были строки: «обязательно когда-то вернемся заново», «За меня там все молятся, как бы не сгореть мне», «жди меня».

Как отмечает издание, на концерте Земфира* исполняла в основном старые хиты и общалась с публикой исключительно на русском языке. После ее выступления поклонники отметили слабый голос артистки и предположили, что она не готовится к концертам.

«Мне кажется, это не совсем честно, так петь. Ведь люди заплатили. Раз тебе платят, а ты халтуришь, значит, не уважаешь зрителей. Делай тогда один концерт раз в пять лет, если не можешь отработать», - отметили комментаторы под видеороликом с концерта.

Ранее актриса Рената Литвинова обратилась к своей подруге Земфире* после ее концерта в Берлине. Певица смогла собрать полный зал, и из-за этого приятельница назвала ее «абсолютным Богом».

*Признана иностранным агентом на территории России