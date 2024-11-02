«Ее место — править на сцене»: Литвинова назвала певицу-иноагента Земфиру* «абсолютным Богом»

Актриса Рената Литвинова обратилась к своей подруге Земфире*(признана иноагентом на территории РФ) после ее концерта в Берлине. Артистка смогла собрать полный зал, и из-за этого приятельница назвала ее «абсолютным Богом». Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Земфира* уже не первую неделю ездит по Европе с выступлениями и недавно добралась до Германии. Там нашлось много поклонников творчества вокалистки, поэтому ей удалось продать все билеты. Это отметила Рената Литвинова, которая после примирения во всем поддерживает подругу.

«Несомненно, ее место — править на сцене, где она абсолютный Бог», - заявила Литвинова.

По словам Ренаты, у Земфиры* запланированы еще концерты в Амстердаме, Цюрихе, Лондоне и Париже.

К слову, на своих выступлениях певица часто вспоминает Россию. Хоть возвращаться она не собирается, но все равно с тоской говорит о Родине. Во время одного из шоу она расплакалась, когда увидела плакат с названием города, в котором на родилась.

Ранее в России решили закрыть компанию певицы Земфиры*.

*(Признана иноагентом на территории РФ)