«За кого заплатили, те и остались!»: Прохор Шаляпин высказался о «Фабрике звезд»

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин поделился мнением об участниках «Фабрики звезд». Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Как рассказал музыкант, участники выступали после проекта, если им помогали. Артист уточнил, что подобная тенденция сохранялась на разных сезонах, в том числе и на пятой «Фабрике звезд», которую курировала Алла Пугачева.

«За кого заплатили, те и остались! Ну, с нашей «Фабрики» тоже много кто остался. Это Дима Колдун, Согдиана, Сеня Бородин из «Челси», Зара. Просто другое дело, что им тоже помогли, что они не сами по себе все остались», - заявил Шаляпин.

Кроме того, певец отметил, что звезды чувствуют по-настоящему талантливых детей интуитивно, так же, как и тех, кто хорошо поет, однако не подходит характером. Продвигать и хвалить из-за зависти они предпочитают именно слабых. Шаляпин добавил, что артисты настолько самовлюбленные, что не готовы растить себе конкурентов.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, что следует сделать с эмигрировавшей Аллой Пугачевой.