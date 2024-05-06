«Омерзение вызывает»: Прохор Шаляпин рассказал, что надо сделать с уехавшей Пугачевой

Певец Прохор Шаляпин заявил, что о Пугачевой надо забыть. Об этом он рассказал в беседе с Teleprogramma.pro и назвал артистку «наглой теткой».

Несмотря на отъезд, общественность пристально следит за действиями артистки и ее родных. Но и она не забывает о России. Недавно она выделила среди участников популярного шоу «Голос» своих фаворитов. В их число попали Анастасия Садковская и Георгий Русских. Про победителя музыкального конкурса Богдана Шувалова она не сказала ничего. На эту тему высказался Прохор Шаляпин.

По мнению артиста, Пугачева специально выделила тех участников программы, которые не победили. Он убежден, что она уже никак не может влиять на умы зрителей.

«Уже надо забыть о ней. Об этой тетке наглой! Пусть сидят себе. Все получили. Все потеряли. Все! Следующая страница истории», — заявил Прохор.

Шаляпин порассуждал о том, что человеку недостаточно просто хорошо петь. Певцу необходимо иметь определенное мышление и выносливость, а кроме того, уметь абстрагироваться.

«Она понимает, что у Богдана больше шансов. И вот нарочно пытается пропиариться, ухватиться за молодежь. У меня только омерзение вызывает все это, честно говоря, уже сколько можно? Хочется уже, чтобы сменили пластинку, перестали о ней писать и оставили ее в покое», – поделился певец.

Прохор отметил, что уехавшую Пугачеву пора перестать трогать.

«Уехала. Пусть! Бог с ней. Пусть сидит уже», – добавил исполнитель.

Ранее мы писали о том, что Юрий Лоза высказался о конфликте Пугачевой и Михайлова. Музыкант резко прокомментировал недавнюю стычку двух звезд шоу-бизнеса.