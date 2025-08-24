«За кого вообще можно выйти замуж после Тиграна?»: Симоньян ужаснули слухи о разводе с Тиграном Кеосаяном

Главред RT Маргарита Симоньян ответила комментаторам в своем Telegram-канале. Один из подписчиков журналистки написал, что читает огромное количество неподтвержденной информации про нее. Например, где-то в Сети утверждалось, что супруга Тиграна Кеосаяна заочно развелась с актером и уже вступила в новый брак.

Подобные выдумки крайне удивили Симоньян. В ответе на этот комментарий она дала понять, что никогда уже не выйдет замуж после отношений с Тиграном. Также она задалась вопросом: за кого ее могли выдать в Сети.

«Какой ужас. За кого же я вышла замуж, интересно? За кого вообще можно выйти замуж после Тиграна? Хорошо, что моя Лаура плохо видит и не читает этого всего», — написала Маргарита.

Ранее сообщалось, что Симоньян расплакалась, когда вспоминала о жизни Тиграна Кеосаяна до комы. Журналистка вспомнила, как муж с удовольствием гулял по набережной и общался с людьми.