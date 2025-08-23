«Сижу и реву»: Маргарита Симоньян не смогла сдержать эмоций, говоря о лежащем в коме Тигране Кеосаяне

Маргарита Симоньян не смогла сдержать слез, говоря о находящемся в коме Тигране Кеосаяне. В своем Telegram-канале журналистка вспомнила, что до госпитализации был открыт к общению с людьми.

Супруга Тиграна Кеосаяна отреагировала на комментарий одной из подписчиц, которая рассказала о случайной встрече с актером на отдыхе в Сириусе в 2023 году. Женщина призналась, что получила лишь теплые эмоции от разговора с режиссером: «Я больше лепетала, как мне очень нравится его жизненная позиция. Подметила, что он очень надежный человек». Поклонница также пожелала актеру выздоровления: «Кто бы мог подумать, что через год случится такая беда. Очень хочется, чтобы произошло чудо! И он вернется ко всем тем, кто очень ждет этого».

Главный редактор RT растрогалась от слов подписчицы и вспомнила, как муж до госпитализации любил прогуливаться и общаться с поклонниками. Рассказывая об этом, она не смогла сдержать слез.

«Тигран действительно гулял всегда по набережной и с удовольствием общался с людьми. Спасибо Вам. Сижу и реву», — призналась Маргарита Симоньян.

Напомним, с конца декабря 2024 года Тигран Кеосаян находится в коме, он также пережил клиническую смерть. У 59-летнего режиссера уже давно наблюдались проблемы с сердцем, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. Маргарита Симоньян тяжело переживает происходящее и ежедневно навещает мужа в больнице. Не опускать руки ей помогает вера и поддержка неравнодушных людей: «Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса».

Ранее Маргарита Симоньян призналась, что в состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна нет улучшений: «Просто нечего сказать…»