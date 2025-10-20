За клевету придется отвечать: Виктория Боня объяснила иск против невесты Лепса

Блогер Виктория Боня объяснила, зачем подала иск в суд на 19-летнюю невесту певца Григория Лепса Аврору Кибу. Телеведущая не собирается оставлять без ответа слова девушки, обвинившей ее в проституции.

По словам Бони, свобода слова не означает вседозволенность.

«Особенно это касается тех, кто ещё не понял, где проходит грань между мнением и клеветой», — приводит слова экс-участницы «Дома-2» Super.ru.

Как пояснила Боня, ей не нужны чужие извинения. Иском звезда хочет доказать, что за клевету придется отвечать.

Виктория добавила, что это печально, когда девушка, выбравшая мужчину, который старше ее почти на полвека, пытается оскорблять других женщин.

Конфликт между Боней и Кибой произошел еще прошедшим летом. Виктория высказалась о финансовом положении 19-летней студентки и допустила, что роман с артистом нужен ей для того, чтобы поправить положение семьи. В ответ на это Аврора рассказала, что блогерше платят за свидания с богатыми мужчинами около 3 тысяч евро.

