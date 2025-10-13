Модель Виктория Боня рассказала, как ее 13-летняя дочь заработала полмиллиона

Виктория Боня рассказала, как ее 13-летняя дочь заработала полмиллиона. Модель поделилась откровением в подкасте на YouTube Сергея Косенко.

Виктория Боня и 13-летняя Анджелина приезжали этим летом в Москву. Во время поездки родственницы не только посетили мероприятия, но и успели заработать. Как выяснилось, дочь Виктории снялась в двух рекламах и получила за это полмиллиона. По словам звездной мамы, для Анджелины съемка стала полезным опытом — теперь она знает, что может самостоятельно зарабатывать деньги.

«Мы приезжали в Москву, и Анджелина снялась в двух рекламах. Она заработала собственные деньги. Она заработала около 500 тысяч рублей. Ей 13 лет… Я ей говорю: «Дочь, я хочу, чтобы ты научилась и знала, что ты в этой жизни можешь зарабатывать эти деньги сама»», — высказалась знаменитость.

Напомним, Виктория Боня и ее дочь стали популярны в Сети после публикации совместных роликов. Анджелина не боится спорить с мамой и высказывать свое мнение.

«У нее есть свое мнение. Она очень честная, правдивая. И я ей позволяю такой быть. Мне не нужно, чтобы она была, как я хочу. И вот это все сформировало абсолютно другое восприятие меня», — резюмировала Виктория.

