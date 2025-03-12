«За хлебом»: звезда «Папиных дочек» снялась в провокационном образе

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович показала стройную фигуру во время провокационной фотосессии. 39-летняя актриса позировала в черном платье с чулками и пошутила на эту тему. Кадром она поделилась в соцсетях.

Знаменитость редко рассказывает о личной жизни, но часто радует поклонников съемками в необычных образах. Фанаты отмечают, что Мирослава выглядит словно юная девушка и имеет хрупкое телосложение. Она каждый раз подчеркивает стройную фигуру нарядами.

На новом снимке Карпович позировала в зеркало в провокационном виде. На ней было короткое черное платье с белым бантом на шее, а на ногах были черные чулки с подвязками и туфли. Стилисты сделали звезде пышную прическу и нанесли макияж. Она приняла кокетливую позу и пошутила на тему своего образа.