«За хлебом»: звезда «Папиных дочек» снялась в провокационном образе
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Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович показала стройную фигуру во время провокационной фотосессии. 39-летняя актриса позировала в черном платье с чулками и пошутила на эту тему. Кадром она поделилась в соцсетях.
Знаменитость редко рассказывает о личной жизни, но часто радует поклонников съемками в необычных образах. Фанаты отмечают, что Мирослава выглядит словно юная девушка и имеет хрупкое телосложение. Она каждый раз подчеркивает стройную фигуру нарядами.
На новом снимке Карпович позировала в зеркало в провокационном виде. На ней было короткое черное платье с белым бантом на шее, а на ногах были черные чулки с подвязками и туфли. Стилисты сделали звезде пышную прическу и нанесли макияж. Она приняла кокетливую позу и пошутила на тему своего образа.
«За хлебом», – написала артистка.
Подписчики восхитились смелостью и фигурой Мирославы. Некоторые отметили, что «дочка выросла».
Актриса признавалась в интервью, что никогда не сидела на диетах. В ее жизни постоянно присутствует спорт, поэтому ей необязательно ставить себе ограничения в еде. Она тренируется даже во время отпуска и не заставляет себя это делать. Единственное правило в пище, которое она соблюдает – не запивает еду водой.
Ранее мы писали о том, что коллега Мирославы по сериалу Лиза Арзамасова опубликовала семейные кадры из локации «Союзмультфильма».