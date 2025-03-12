Лиза Арзамасова опубликовала семейные кадры из локации «Союзмультфильма»

29-летняя актриса Лиза Арзамасова с мужем Ильей Авербухом и сыном Львом посетили новую локацию «Союзмультфильма». Семья позировала в «квартире Дяди Федора».

«У нас обзор квартиры, которая по сути является уникальной. Она сделана дизайнерами, которые вдохновлялись мультсериалом «Простоквашино», - рассказала Арзамасова.

В квартире все напоминает о героях мультсериала, а при входе слышится «Кто там?». Семья Арзамасовой стала первыми гостями – актриса призналась, что там «буквально растворяешься в уютной атмосфере детства». Родители поиграли с сыном в футбол, посмотрели на звезды и устроили чаепитие.

«Мы всей семьей побывали в гостях у Дяди Федора… Я очень рада, что становится все больше таких проектов, которые объединяют поколения и дарят новые впечатления и взрослым, и детям», - поделилась знаменитость.

Арзамасова с 2020 года состоит в браке с Авербухом. У пары двое детей – младшей дочери нет года.

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