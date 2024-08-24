«За хамство можно получить по лицу»: Ксения Собчак назвала содержанками Зинаиду Пронченко и Божену Рынску

Журналистка Ксения Собчак назвала содержанкой бывшую подругу Божену Рынску, сбежавшую в Латвию в 2022 году. Досталось от звезды и называющей себя кинокритиком Зинаиде Пронченко.

Как пишет StarHit, конфликт между светскими львицами разгорелся после поста Собчак о заработках проживающего в США лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, а также из-за фотографии Ксении в купальнике, которую она опубликовала в своем блоге.

«Сидят они в юрмальских домиках и пыхтят: Божене он достался после самоубийства мужа, а Зинаиде его снял на три месяца любовник, чтобы провести лето с женой. И что же обсуждают содержанки на пляже? Как довести мужика до самоубийства? Как родить от женатого против его воли и жить на его деньги? Нет. Они обсуждают Ксению Собчак и ее купальник. И мысли», — написала журналистка.

Как отметила Собчак, Рынска и Пронченко отвратительно себя ведут, хамят, доносительствуют и при этом строят из себя жертв, несчастных в своей эмиграции.

«Хамкам надо иногда давать понять, что за хамство можно получить по лицу», - заключила журналистка.

Ранее ведущая рубрики «Голый микрофон» в передаче «Шоу Воли» Карина Мурашкина рассказала о неожиданном последствии интервью Ксении Собчак.