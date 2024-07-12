За использование композиции: автор хита «Владимир Путин — молодец!» отсудил у Милохина 400 тысяч рублей

Олег Лихачев, автор хита «Владимир Путин — молодец!», одержал победу в суде над тиктокером Даней Милохиным. Суд обязал молодого человека выплатить истцу 400 тысяч рублей компенсации, передает mk.ru.

Обращение Лихачева рассматривалось в Оренбурге. Он попросил взыскать с тиктокера крупную сумму за использование им композиции «Владимир Путин — молодец!» в одном из видео.

На заседание Даня не явился. Также там не было его представителей. Поэтому суд вынес заочное решение в пользу композитора. В скором времени он намерен обратиться с исполнительным листом к судебным приставам.

Кроме того, Лихачев заявил в беседе с журналистами, что готов посотрудничать с блогером. Это, по его словам, в первую очередь нужно Дане для восстановления репутации в глазах россиян.

Ранее уехавший из РФ блогер Даня Милохин показал синяк под глазом. Он объяснил это издержками новой профессии.