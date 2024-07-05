«Издержки профессии»: уехавший из РФ Милохин получил синяк под глазом и показал себя
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Популярный блогер Даня Милохин, уехавший из России, показал себя в соцсетях с синяком на лице. Когда-то блогер снимал забавные видео и был одним из самых привлекательных молодых артистов, а теперь вынужден зарабатывать разными способами. Он рассказывал, что занялся боксом и даже выходит на ринг.
Поклонники все чаще видят на теле и лице молодого человека синяки и ссадины. Некоторые всерьез волнуются за Даню и просят его беречь себя. На одном из последних кадров он снова предстал с фингалом под глазом и не объяснил, как получил синяк. Кто-то предположил, что блогера могли избить. Журналисты обратились за комментарием к тренеру блогера.
В разговоре со Sport24 Зорик Степанян сообщил, что его подопечный Милохин не вступал в конфликтные ситуации.
«Это все в результате спарринга на тренировке. Издержки профессии. Никакой драки или чего-либо другого не было», – заявил мужчина.
Напомним, что 22-летний Даня на данный момент живет в Дубае и много тренируется. В феврале у него состоялся дебютный бой по правилам бокса. Он вышел на ринг с индийским блогером и в первом раунде нокаутировал его.
Ранее мы писали о том, что бывшая возлюбленная Дани Милохина продает свой Rolls-Royce за 18,5 млн рублей.