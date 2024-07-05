«Издержки профессии»: уехавший из РФ Милохин получил синяк под глазом и показал себя

Популярный блогер Даня Милохин, уехавший из России, показал себя в соцсетях с синяком на лице. Когда-то блогер снимал забавные видео и был одним из самых привлекательных молодых артистов, а теперь вынужден зарабатывать разными способами. Он рассказывал, что занялся боксом и даже выходит на ринг.

Поклонники все чаще видят на теле и лице молодого человека синяки и ссадины. Некоторые всерьез волнуются за Даню и просят его беречь себя. На одном из последних кадров он снова предстал с фингалом под глазом и не объяснил, как получил синяк. Кто-то предположил, что блогера могли избить. Журналисты обратились за комментарием к тренеру блогера.