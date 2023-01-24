«За гробом»: известный телеведущий обмолвился о смерти тяжелобольного Бориса Корчевникова

Телеведущий Борис Корчевников после окончания актерской карьеры стал телеведущим. Он часто общается со звездными гостями и делится своим мнением по поводу различных ситуаций. По информации СМИ, у знаменитости серьезная болезнь. На днях коллега Бориса даже высказался о его смерти.

Скандальный шоумен Отар Кушанашвили затронул эту тему не просто так. Мужчину разозлили слова Корчевникова о Вахтанге Кикабидзе. Молодой телеведущий назвал звезду «Мимино» неблагодарным и заявил, якобы тот заболел из-за грехов прошлого. Гневная речь была опубликована в день смерти Кикабидзе. Высказывание задело Отара, который поспешил резко ответить молодому человеку.

«Воняющие, смердящие слова. По мнению Корчевникова, Кикабидзе был никем. Боря, чтобы ты горел в аду. Как до тебя, урода, донести, что миллионы людей будут скучать по Вахтангу Кикабидзе? Кто пойдет за твоим гробом, Боря?» – сказал Кушанашвили в эфире шоу «Каково?».

Мужчина добавил, что Борису стоило держать свои мысли при себе.

Ранее мы писали о том, как Корчевников после операции на голове начал странно себя вести. Во время своего шоу знаменитость заикался и с трудом формулировал вопросы. У ведущего дергались уголки рта и глаза, а также наблюдалась странная жестикуляция. На основании этих фактов поклонники сделали вывод, что состояние Бориса ухудшилось.