Борис Корчевников после операции на голове начал заикаться и странно жестикулировать

У ведущего Бориса Корчевникова после трепанации черепа и удаления опухоли начались проблемы с мимикой и речью. Это стало заметно в программе от 29 декабря, где он общался с певцом Алексеем Глызиным.

Корчевников заикался и с трудом формулировал вопросы. У ведущего дергались уголки рта и глаза, а также наблюдалась странная жестикуляция.

На основании этих фактов поклонники сделали вывод, что состояние ведущего ухудшилось.

Летом Корчевников делал операцию на голове в связи с опухолью в мозге. Также ведущий перенес трепанацию черепа.

Окружающие утверждают, что ведущий ничего не слышит. Во время съемок он использует программу для глухих.

Ранее Корчевников нервно заерзал, услышав вердикт психиатра.