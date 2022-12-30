09:20, 30 декабря 2022
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Борис Корчевников после операции на голове начал заикаться и странно жестикулировать
Фото: Zilber Mihail/East News
У ведущего Бориса Корчевникова после трепанации черепа и удаления опухоли начались проблемы с мимикой и речью. Это стало заметно в программе от 29 декабря, где он общался с певцом Алексеем Глызиным.
Корчевников заикался и с трудом формулировал вопросы. У ведущего дергались уголки рта и глаза, а также наблюдалась странная жестикуляция.
На основании этих фактов поклонники сделали вывод, что состояние ведущего ухудшилось.
Летом Корчевников делал операцию на голове в связи с опухолью в мозге. Также ведущий перенес трепанацию черепа.
Окружающие утверждают, что ведущий ничего не слышит. Во время съемок он использует программу для глухих.
Ранее Корчевников нервно заерзал, услышав вердикт психиатра.
Источник фото:Zilber Mihail/East News
Источник:Комсомольская правда
Автор:Лилия КараеваТеги:
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