«За границей он никому не нужен»: что стоит за антироссийскими высказываниями Николая Трубача

После начала СВО Николай Трубач, который долгое время зарабатывал в России, покинул страну. На данный момент артист живет в Лондоне и уезжает отдыхать с семьей в Испанию. Певец неоднократно высказывался негативно в адрес России. Продюсер Юрий Лоза считает, что исполнитель хита «Голубая луна» хочет таким образом привлечь к себе внимание.

Лоза считает, что Трубач говорит все это ради пиара: певца давно все забыли, поэтому он пытается напомнить о себе любым способом. По его словам, забвение — самое страшное для артиста.

«Он делает всё для того, чтобы о нём не забыли. За границей он никому не нужен, поэтому таким неоднозначным способом пытается создать себе популярность», — цитирует певца Абзац.

Исполнитель родился на Украине, но большую часть жизни провел в России. Он стал популярным в конце 1990-х годов после сотрудничества с Борисом Моисеевым. 54-летняя исполнитель хита «Голубая луна» уехал из страны после начала спецоперации на Украине. Сейчас он называет Россию «дурдомом».

Недавно артист пережил четыре пневмонии подряд. Проблемы со здоровьем у него начались из-за слишком загруженного графика.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал порталу «Страсти» о переменах в карьере певца Николая Трубача