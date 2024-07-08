«За счет песен на украинском языке он проигрывает»: что известно о заработке уехавшего из РФ Трубача

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал о переменах в карьере певца Николая Трубача. После начала СВО артист покинул Россию и стал писать песни на украинском языке. Однако, как считает эксперт, за счет этого он «проигрывает».

В беседе с порталом «Страсти» Дворцов заявил, что создавать композиции на украинском — плохая стратегия для исполнителя хита «Голубая луна». По его словам, из-за этого Николай ограничивает географию своих концертов.

«За счет песен на украинском языке он проигрывает, потому что, учитывая политическую ситуацию в мире, он может исполнять их только во враждебно настроенных странах», — заявил продюсер.

Что касается гонораров, то раньше, как утверждает Дворцов, Трубач просил за концерт до 2,5 млн рублей. Однако сейчас его карьера рушится, и восстановить ее, по мнению шоумена, вряд ли удастся.

«Гонорар раньше за один концерт у него выходил 2−2,5 миллиона рублей. Это частные и нечастные корпоративы. Что касается 45-минутной программы — 1 миллион 700 тысяч рублей у Трубача был, — поделился Сергей Дворцов. — Не думаю, что Трубач вновь станет популярен. Он уже сбитый летчик, к большому сожалению, за счет своих непонятных высказываний. Мне очень хочется пожелать Николаю, наверное, быть благоразумнее и думать, прежде чем что-то говорить, потому что это все сказывается в первую очередь на карьере, деньгах, гонорарах и рекламных контрактах артиста».

Ранее Николай Трубач рассказал, что переехал из России в Лондон.