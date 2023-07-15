За год обучения заплатили 650 тысяч: дочь Михаила Ефремова бросила престижный вуз

Дочь актера Михаила Ефремова 19-летняя Вера бросила учебу в вузе, за год обучения в котором семья заплатила 650 тыс. рублей. Наследница будет учиться на актрису – она поступила в школу-студию МХАТ.

Об этом узнал сайт kp.ru.

Вера Ефремова – старшая дочь Михаила и Софьи Кругликовой. Год назад она окончила школу и поступила в Высшую школу экономики.

Коллега актера рассказал, что она быстро поняла – это не ее и бросила. Окончив школу, Вера Ефремова стала работать на съемочных площадках сериалов, рекламы.

«Знакомилась с процессом изнутри, так поняла кем хочет стать. И уже целенаправленно готовилась к поступлению в театральный вуз в этом году. Поступила!» - рассказал источник.

Он предположил, что отбывающий наказание в тюрьме Ефремов в курсе происходящего – семья постоянно общается по телефону.

Известно, что поступление организовано в несколько этапов и началось еще весной – абитуриенты проходили прослушивание, потом были дополнительные экзамены, учитывались в том числе итоги ЕГЭ по русскому языку и литературе. Конкурс там составлял более 100 человек на место, пишет издание.

Ранее мы писали, что сын Ефремова от актрисы Евгении Добровольской Николай выпал из окна третьего этажа. Ему удалили часть костей таза, сделали трепанацию черепа. Врачи жаловались, что 31-летний актер не хочет лечиться и по-хамски ведет себя с медперсоналом.