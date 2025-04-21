За год не поменял решение: Тимофея Прилучного больше не вызовут в суд

Сына актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофея не будут вызывать в суд и допрашивать повторно в рамках процесса об определении места жительства. Об этом сообщила адвокат Прилучного Оксана Даниелова.

Суд между бывшими супругами состоится 24 апреля. Даниелова полагает, что заседание будет не последним. Пока неизвестно, посетят ли ближайший суд эксперты.

«В зависимости от явки или неявки будем выходить на решение. И, возможно, будет еще одно заседание, затем прения сторон и решение», — сообщила адвокат.

Муцениеце на последнем заседании просила вызвать в суд сына. Однако этого делать не станут – за год процесса мальчик не поменял решение.

«Тимофея, безусловно, вызывать в суд не будут! Никаких оснований для повторного допроса ребенка не имеется. Ведь на протяжении всего процесса, который длится год, он последовательно излагал свои мысли, свою позицию, ни разу не поколебался и не поменял решение», — рассказала Даниелова сайту Woman.ru.

Напомним, Тимофей с осени 2024 года проживает с отцом. Никакого общения с матерью у него нет, при этом с сестрой он поддерживает отношения.

Ранее Даниелова сообщила, что экспертиза по сыну Прилучного и Муцениеце готова. Мнение ребенка нашло в ней подтверждение.